Le projet d' A45 entre Lyon et Saint-Etienne abandonné

L'A45 entre Lyon et Saint-Etienne ne verra pas le jour. Le projet a été définitivement enterré par le ministre des Transports, Elisabeth Borne, mercredi 17 octobre. Celle-ci privilégie désormais " des solutions alternatives routières et ferroviaires ", dans un entretien au journal le Progrès publié ce jeudi. Elle ajoute que l'Etat tiendra " son engagement des 400 millions d'euros " initialement prévus pour le projet d'A45, " pour améliorer la relation entre Saint-Étienne et Lyon, que ce soit par la route ou par le rail ".



La ministre évoque ainsi la piste " d'un élargissement à 2X3 ou 2X4 voies " ou d'un " nouveau pont de franchissement sur le Rhône " pour le noeud routier de Givors-Ternay, au sud de Lyon. Elle fixe également l'objectif de doubler le nombre actuel des 20 000 voyageurs quotidiens par train " par des travaux qui renforcent les infrastructures et des investissements dans du matériel roulant aux capacités d'accueil supérieures ".