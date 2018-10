Le record des chemins de fer tunisiens: 100% des trains en retard !

Confrontée, notamment depuis 2011, à la dégradation de sa situation financière, et de la qualité du réseau et du service, la Société nationale des chemins de fer tunisiens vient de lancer un appel d’offres pour contracter un consultant qui sera appelé à élaborer une stratégie de développement du réseau ferroviaire tunisien à l’horizon 2040. Dont la mise en œuvre devrait commencer avant l’été 2019 puisque le consultant aura six mois pour achever son travail.



Tout est déjà en place pour cela. Notamment –et c’est le plus important, puisque l’argent est le nerf de la guerre- le financement. En effet, la SNCFT a obtenu fin décembre 2017 un prêt de 160 millions d’euros de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) destiné à financer un programme de mise à niveau du réseau national de chemin de fer.