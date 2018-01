Le robot poubelle de la SNCF est à Lille ce lundi

B.A.R.Y.L, le robot poubelle autonome de SNCF Gares & Connexions, poursuit son tour de France. Testé à Paris fin 2016, puis en région depuis février 2017, l'appareil fait escale à Lille ce lundi 29 janvier. Il sera en gare de Lille Flandres de 10h à 12h et en gare de Lille Europe de 14h à 16h.



L’objectif : rendre les voyageurs acteurs de la propreté en gare de façon ludique et innovante et permettre au robot, doté d’intelligence artificielle, de se perfectionner.



Le robot poubelle se déplace aléatoirement dans un périmètre défini au sein du bâtiment. Lors de ces tests, il apprendre à détecter un client qui veut jeter un déchet et à se diriger vers lui tout en évitant les obstacles. Il est équipé d’une sonde qui analyse son taux de remplissage. Une fois pleine, cette poubelle autonome retourne à sa base pour être vidée par un agent d’entretien.