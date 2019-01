Le robot voiturier arrive à l'aéroport de Londres Gatwick

Baptisé Stan (et développé par les français de Stanley Robotics), le robot a en fait déjà plus de deux ans. Il utilise un plateau pour soulever la voiture et un GPS avec une précision millimétrique pour se repérer. Stan sera testé à partir d'août prochain à l'aéroport de Gatwick.