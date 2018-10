Le salon Air France de New York JFK fermé jusqu'à mi-décembre

Le salon d'Air France, situé au sein du Terminal 1 de l'aéroport de New York JFK, est fermé pendant les 6 prochaines semaines. Les voyageurs d'affaires devraient pouvoir découvrir son nouveau visage à partir de mi-décembre.



En attendant, la compagnie accueille :

- les clients de la cabine La Première dans le salon de son partenaire Korean Air, avec ses équipes Air France,

- les clients de la cabine Business dans le salon de Lufthansa,

- les membres Flying Blue et SkyTeam Elite Plus dans les salons des partenaires SkyTeam, en fonction des places disponibles.