Le service de location de motos de Hertz met le cap sur l'Italie

Créé et géré par Hertz Portugal puis arrivé en France en 2017 , Hertz Ride se met désormais en route pour l'Italie. Le service premium, pensé pour les passionnés de deux roues, va s'implanter sur le sol transalpin.Il dispose d'une flotte entièrement composée de motos haut de gamme, ayant maximum sept mois ou 15 000 kilomètres d’utilisation, et dont la plupart sont équipées d'un système de bagages complet et de protections moteur.De plus, Hertz Ride propose un service one-way (en aller-simple), qui permet aux clients de restituer la moto dans une destination différente de celle où ils l'ont louée.