Le seul aéroport fonctionnant à l'énergie solaire primé par l'ONU

Il s'agit du premier aéroport au monde à être entièrement alimenté par l'énergie solaire.



Cochin Airport, le premier aéroport du pays construit en mode Partenariat public privé, est devenue neutre en énergie en août 2015 avec la mise en service de sa centrale solaire de 12 MW. Depuis, la puissance a été portée à 30 MW .



L'ONU a créé le prix " Champion of the earth " en 2005 pour récompenser les leaders environnementaux exceptionnels des secteurs public et privé et de la société civile. Les lauréats précédents vont des leaders mondiaux aux scientifiques.



Le prix sera remis lors d'une cérémonie en marge de l'Assemblée générale des Nations-Unies à New York le 26 septembre 2018.