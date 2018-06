Le smartphone devient titre de transport pour plusieurs villes

L'application TixiPass permet de se procurer les titres de transports en commun de plusieurs réseaux français. Pour en profiter, l'utilisateur doit d'abord s'inscrire. L'appli localise automatiquement les réseaux disponibles autour de lui. Il lui suffit ensuite de choisir un titre de transport et de l’acheter. La validation du billet se fait d’un simple clic avant de monter à bord du véhicule et permet de voyager seul ou à plusieurs.



Le communiqué précise que "Dotée d’une technologie anti-fraude et d’un paiement par carte bancaire ou par prélèvement sur facture opérateur mobile, TixiPass promet une utilisation sécurisée de sa solution grâce à un système de validation manuelle ou par QR Code".



La solution propose actuellement une quinzaine de réseaux comme ceux d'Ajaccio, Carcassonne, Le Tarn, l’agglomération de Sophia Antipolis, La Rochelle, Poitiers, Troyes, ou encore Évreux. TixiPass qui devrait intégrer une dizaine de réseaux supplémentaires plus d’ici l’été, vise une couverture nationale d’ici à la fin de l’année 2018.