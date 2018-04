Le sourcing hôtelier, une clé pour faire des économies et booster la satisfaction des voyageurs

"Un nouvel horizon pour le sourcing hôtelier"

"Poussé par plusieurs points de pression, notamment la hausse des tarifs hôteliers, la fragmentation du marché et la quantité de temps demandé par le sourcing hôtelier, 48% des travel managers ont décidé d’externaliser l’intégralité ou une partie de ses achats hôtels soit à un fournisseur mondial de services hôteliers, soit à un spécialiste tiers".

"Nous vivons à l'ère de la surcharge d'information et des perturbations constantes, et le fait de ne pas réagir rapidement aux évolutions du marché peut être coûteux pour les travel managers, à la fois en termes d’argent qu’au niveau de la satisfaction des voyageurs"

"Plus de la moitié des professionnels qui ont déjà adopté le sourcing continu font des économies, ce qui illustre que les gestionnaires de voyages peuvent tirer parti des pratiques innovantes pour se positionner à l'avant-garde du marché et devenir des leaders au sein de leurs organisations".

Parmi les tâches confiées aux Travel Managers, le sourcing hôtelier est l’une des plus importantes... et des plus chronophages. L'étude d'ACTE Global et HRS intituléeconfirme que des changements sont dans l’air en ce moment : plus de la moitié (51%) des programmes hôteliers ont été modifiés au cours des trois dernières années. La plupart des responsables interrogés déclarent avoir obtenu des économies et d’autres avantages intangibles quelle que soit l’évolution mise en œuvre.L'étude ajouteLe rapport montre que les sociétés travaillant avec un prestataire mondial de services hôteliers ou un cabinet de conseil, signalent des économies annuelles de 7%. Celles qui font appel à une agence de voyages (TMC) estiment économiser 4% par an.Environ un programme sur dix (11%) ont mis en place de solution dite de «sourcing continu», une pratique relativement nouvelle qui source les hôtels toute l'année, par opposition à un processus qui se limite à la fin de chaque année. Ces sociétés signalent des changements positifs, notamment une amélioration de la sécurité et de la satisfaction des voyageurs, des économies financières et une flexibilité accrue du portefeuille hôtel.Mais le sourcing continu est méconnu par les acteurs du secteur. 42% des travel managers qui n'ont pas mis en oeuvre le sourcing continu ne le connaissent pas. Environ un tiers (31%) citent le manque de temps ou de ressources.Par ailleurs, un cinquième des dirigeants du secteur des voyages déclarent ne pas se tenir au courant des changements qui pourraient avoir une incidence sur leurs programmes hôteliers, tel qu’un besoin émergent dans un nouveau marché géographique, à moins que la saison des RFP n’est débutée., explique Greeley Koch, executive director de ACTE.Le rapport complet est disponible via ce lien