Le théâtre de la Tour Eiffel accueille les Corporates

Le Théâtre de la Tour Eiffel, construit en 1912 par l’architecte Louis Lefranc, accueille désormais tous les types d’événement, de la remise des prix à la conférence en passant par le lancement de produit et le défilé de mode. La salle d’inspiration Art Nouveau dispose de 500 places (320 en orchestre et 180 aux balcons).Par ailleurs, une scène, pourvue d’une ouverture de 9m x 5m de profondeur, est équipée d’un mur led 4k de 40m². Cette installation permet de mêler des images et d’incruster de la vidéo par le biais d’un serveur de mapping.Un hall d’accueil ainsi qu’un espace à l’étage permettent l’aménagement d’un workshop, mais aussi l’organisation d’un cocktail pour 300 convives, de petits déjeuners ou de pauses gourmandes proposés par un des 3 traiteurs référencés du lieu ou à la convenance du client. Enfin, la scène, de lasalle climatisée, se privatise pour accueillir un atypique et exceptionnel diner, à partir de 10 invités.Service commercialTel : 06 64 19 85 87Mail : events@theatredelatoureiffel.com Metro : 8 : École Militaire, 9 : Alma Marceau ; RER C : Pont de l'AlmaBus : 42, 69, 80, 87, 92Parkings publics à proximité