Le tourisme d'affaires repart à la hausse à Paris et en Ile-de-France

Avec 1 110 congrès sur 351 sites recensés en 2017 par l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP), quasiment autant qu’en 2016, Paris Île-de-France confirme son attractivité sur ce segment. Si la fréquentation totale (773 100) a enregistré une baisse de 9,5 %, le nombre de congressistes étrangers accueillis (262 800) a, quant à lui, augmenté de 14,2 %. Les congrès ont généré 1,3 milliard d’euros de retombées économiques pour le territoire francilien, soit 63 millions d’euros de plus qu’en 2016. Ces profits supplémentaires sont liés à la forte augmentation des participants étrangers (clientèle qui dépense le plus). L’association ICCA a positionné Paris à la deuxième place mondiale de son classement annuel derrière Barcelone.



En 2017, les entreprises ont organisé moins d’événements corporate sur une surface de surcroît réduite tout en rassemblant plus de participants. Ainsi, 1 573 événements d’entreprises occupant une surface de 3,2 millions de m2 et regroupant 1,6 million de participants se sont déroulés sur les 21 sites d’exposition et de congrès franciliens. Par ailleurs, davantage de spectacles, manifestations culturelles et sportives se sont tenus sur une surface plus importante et rassemblant beaucoup plus de participants. Si le nombre d’examens et de formations a baissé, le nombre d’événements divers a augmenté



Le secteur des congrès et salons génère chaque année pour la région-capitale environ 5,5 milliards d’euros de retombées économiques, plus de 80 000 emplois « équivalent temps plein », et pour les entreprises exposantes plus de 6 millions de contrats signés pour plus de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Avec environ de 700 000 m² d’espaces couverts, Paris Île-de-France possède la première offre de surfaces d’exposition en Europe.