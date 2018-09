Le trafic aérien mondial dépasse les quatre milliards de passagers

Cette augmentation de près de 8% du nombre de passagers est soutenue par une amélioration généralisée de la conjoncture économique mondiale et par des tarifs aériens moyens moins élevés.



L'IATA estime, notamment, que l'augmentation des services directs améliorent l'efficacité de l'industrie en réduisant les coûts et en faisant gagner du temps tant aux voyageurs qu'aux expéditeurs.



Quatre des cinq principales compagnies aériennes, selon le nombre total de passagers-kilomètres réguliers, étaient américaines.



American, Delta et United ont chacun transporté plus de 300 millions de passagers, suivis par Emirates et Southwest Airlines à Dubaï.



L'Asie-Pacifique détient la plus grande part régionale, soit plus d'un tiers du total mondial, devant l'Europe et l'Amérique du Nord.