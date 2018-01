Le trafic de Genève Aéroport grimpe de près de 5%

Genève Aéroport a accueilli au total 17 351816 passagers au cours de 2017, soit une hausse de fréquentation de 4,95% par rapport à 2016. La croissance de la plate-forme suisse est ainsi plutôt stable puisque le trafic avait grimpé de 4,83% entre 2015 et 2016.



Dans le même temps, le total des atterrissages et décollages n’a augmenté que de 0,49% pour atteindre 190.778 mouvements. De 2015 à 2016, le total des mouvements avait augmenté de 0,54%.



EasyJet est largement la 1ère compagnie de la plateforme (44,94% de parts de marché) devant Swiss (12,13%). Toutes les autres compagnies sont distancées et dans un mouchoir de poche pour la plupart : British Airways (4,84%), Air France (4,34%), Lufthansa (3,43%), KLM Royal Dutch Airlines (2,57%), TAP Portugal (2,23%), Brussels Airlines (2,15%), Iberia (1,98%) et Emirates (1,82%).