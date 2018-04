Le trafic de Lufthansa s'envole au mois de mars

Les compagnies du groupe Lufthansa ont transporté11,1 millions de passagers en mars, soit une croissance record de 15,7%. L'offre a augmenté de 9% par rapport à la même période l'année dernière. Le taux de remplissage s'est également amélioré de 3,9 points pour atteindre 81,2%.



Le transporteur Lufthansa a géré à lui seul 5,7 millions de voyageurs, soit une hausse de 10,2%. Il avait boosté ses capacités de 4,8%. Le coefficient de remplissage est de 81,5% (+3,3 points). Par ailleurs, son aéroport de Munich a réalisé de belles performances. Son trafic a progressé de 12,6%, soit un tiers de plus que sur la base de Francfort (+9,2%).



L'activité Point à Point de la holding - composée d'Eurowings et Brussels Airlines – présente une croissance de 35,4% pour atteindre 2,9 millions de clients (2,7 millions de personnes sur les court-courriers et 260 000 sur le long-courrier).