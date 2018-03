Le trafic de Toulouse Blagnac grimpe de +2,4% en février

Le segment domestique de l'aéroport de Toulouse a généré 340 104 passagers en février 2018. Cela représente un repli global de -3,2%. Le trafic avec Paris est particulièrement impacté par les mauvaises conditions météo et un mouvement social : -8,1% sur Paris-Orly et -6% sur Paris-CDG.



En région, le trafic reste à un bon niveau de croissance (+7,8%), avec des résultats positifs sur la grande majorité des destinations, dont Brest (+36,9%), Nantes (+17,8%) et Rennes (+14,4%).



L'activité internationale a été beaucoup plus dynamique avec 323 507 voyageurs (+8,7%). Sur l’espace Schengen, le trafic régulier poursuit sa progression (+10,9%), avec des hausses significatives sur Lisbonne (+195%), Venise (+100,9%), Séville (+47,9%) et Francfort (+21,6%).



Hors Schengen (+6,6%), le trafic sur Londres porte une nouvelle fois la croissance. Londres-Gatwick est l’aéroport le plus fréquenté (20 094 passagers) devant Londres-Heathrow (18 156 clients), mais ces derniers enregistrent un trafic en recul par rapport à février 2017, ce dont profite Londres-Stansted (+90,4%, plus 16 000 voyageurs). Le trafic sur l'Afrique du Nord est en légère progression (+2,1%), avec des hausses sur le Maroc (+5,1%) et la Tunisie (+5,6%), et une baisse sur l’Algérie (-3,6%).