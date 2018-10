Le trafic des aéroports de Vinci grimpe de 2,8% au 3e trimestre

En France, les douze plates-formes opérées par Vinci Airports voient leur trafic continuer à fortement progresser au troisième trimestre avec 5,8 millions de passagers accueillis dans l’ensemble du réseau au 3e trimestre. Cela représente une progression de +8,5% par rapport à l'année dernière.



Le trafic à Nantes Atlantique (+11,3%) a enregistré des records historiques de fréquentation au cours des mois de juillet et août, notamment en raison de la croissance particulièrement forte du trafic international liée aux dix nouvelles destinations inaugurées cet été.



Lyon-Saint Exupéry affiche une hausse de +5,9% par rapport au troisième trimestre 2017. Pour la première fois, le trafic passagers a dépassé le million de voyageurs mensuels en juillet et en août.



Trois installations régionales françaises présentent des taux de croissance à deux chiffres sur le trimestre : Rennes (+19,2%) et Clermont-Ferrand Auvergne (+15,1%) qui ont atteint un record de trafic historique en juillet, ainsi que Toulon-Hyères (+16,1%), principalement grâce au succès de la nouvelle ligne établie avec Roissy-Charles-de-Gaulle.



En Europe, les dix aéroports portugais réalisent leur meilleure saison estivale, avec 17,3 millions de passagers accueillis entre juillet et septembre, soit une hausse de +4,2% par rapport à 2017. Sur les neuf premiers mois de l’année, 42,9 millions de personnes ont utilisé les plates-formes portugaises de Vinci Airports, soit une croissance du trafic de 7,0%. Le Portugal franchit le seuil des 42 millions de passagers sur la période. L’aéroport de Lisbonne a déjà accueilli 2 millions de voyageurs supplémentaires (+10,3%) depuis le début de l’année par rapport à la même période de 2017.



Au Royaume-Uni, avec près de 2 millions de passagers accueillis au troisième trimestre 2018, l’aéroport de Belfast International, qui a rejoint le réseau Vinci Airports en septembre, connaît une hausse de trafic de 12,2% par rapport à la même période en 2017, portée par le dynamisme de sa ligne avec Londres Stansted opérée par Ryanair.