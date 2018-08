Le train direct Clermont-Paris sera maintenu

Le déplacement à Clermont-Ferrand de la ministre des Transports Elisabeth Borne a été l'occasion pour elle d'annoncer le maintien d'une liaison de train directe et sans arrêt entre Paris et Clermont-Ferrand. Hop! est invitée à améliorer et fiabiliser la liaison aérienne entre les deux villes.