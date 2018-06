Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Le transport aérien à l'ère du numérique

Dans tous les secteurs d'activité, la révolution numérique remet en cause les modèles éprouvés. L'aérien n'échappe pas à ce phénomène : de nouveaux services se structurent autour des offres de transport et réinventent l'expérience passager, remettant en cause les équilibres entre acteurs historiques et en faisant émerger de nouveaux concepts. Ce mardi 26 juin, s'est tenu un colloque sur les enjeux du numérique dans le transport aérien sous deux axes complémentaires, en s'intéressant à la façon dont les acteurs traditionnels s'emparent des nouvelles technologies pour innover, et en présentant plusieurs acteurs émergents susceptibles de remettre en cause les équilibres du secteur. Deux tables rondes ont mis en relief ses enjeux et les start-ups ont fait part de leur retour d'expérience.



Un colloque avec le transport aérien est au cœur des débats. Les interventions ont porté,notamment, sur les différents temps du parcours passager : de l’achat du billet (sujet en lien avec la norme NDC de IATA) aux achats en vol grâce au développement du wifi à bord, en passant par les solutions d’accessibilité et de parking. Ce colloque s’inscrit donc naturellement dans le thème de la performance et l’innovation au service des passagers. Des passagers qui, d’ailleurs, sont invités à co-construire le transport aérien de demain en participant aux initiatives «d’innovation ouverte» qu’ont décrit Air France et Aéroports de Paris.

Mais les innovations qui améliorent l’expérience du passager ne sont pas neutres pour le transport aérien : les «business models» des acteurs traditionnels doivent évoluer pour s’adapter à l’arrivée sur le marché de ces nouveaux services et des acteurs qui les proposent. Prendre le virage du numérique, c’est savoir faire face aux challenges et saisir les opportunités. Comprendre ces évolutions est une condition nécessaire pour les pouvoirs publics, afin d’accompagner au mieux le développement du transport aérien dans l’ère du numérique. Alimenter cette réflexion était aussi l’objectif de ce colloque.