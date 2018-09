Le vol est retardé, un orchestre improvise un concert

Le vol EasyJet Genève – Venise du 19 septembre 2018 a enregistré un retard de plus d'une heure repoussant ainsi le décollage à 22h35 ! Toutefois, l'ambiance n'était pas tendue à la porte d'embarquement... mais musicale. L'orchestre Camerata du Léman et le violoniste Fabrizio Von Arx ont profité de ce contre-temps pour offrir un concert improvisé à leurs compagnons d'infortune. Les passagers ont ainsi pu tromper l'attente et l'ennui en écoutant les Quatre Saisons de Vivaldi.