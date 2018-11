Le voyage d’affaires, une révolution encore à venir

Bertrand Mabille : Je fais partie de ceux qui pensent que les grands groupes du 20ème siècle ont par nature une gigantesque difficulté à innover malgré toutes leurs déclarations sur le sujet. La mondialisation des firmes s’est construite par la mise en place de processus et de systèmes de contrôle qui vont à l’inverse de la prise de risque et de l’initiative disruptive. L’innovation viendra encore pour longtemps des nouveaux entrants, charge aux plus agiles des grands groupes de savoir s’en saisir sans les détruire instantanément. Ce que fait le groupe Accor est à ce titre intéressant. Je rencontre aujourd’hui un grand nombre de startups qui cherchent à réinventer le voyage d’affaires dans toutes ses composantes. On tâtonne encore mais j’imagine que des nouveautés vont émerger. Il faut bien avoir en tête que, dans le voyage d’affaires, même les principaux acteurs du digital datent de plusieurs décennies maintenant. Il est donc temps de penser aux technologies de demain plutôt que de chercher à intégrer celles d’hier. Les solutions gagnantes seront selon moi celles qui sauront identifier les principaux ‘pain points’ -et dieu sait qu’il y en a ! - ressentis par nos voyageurs et de trouver les moyens les plus simples de les corriger. Au fond, la transition digitale c’est juste cela : mettre la technologie au profit de l’expérience client.