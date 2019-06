Le vrai / faux sur la pollution générée par le transport aérien

FAUX – Le dioxyde de carbone est produit par la combustion du kérosène. Or, ce carburant coûte et représente à lui seul 25% à 35% des coûts d’exploitation des compagnies aériennes. Il est donc évident que tous les opérateurs visent à appliquer des procédures et à utiliser des technologies qui réduisent la consommation de carburant (et donc la production de dioxyde de carbone), car, dans un environnement où les marges sont extrêmement faibles, tous les gains sont bons à prendre.



Air France prend en compte cette problématique et s’est engagée à réduire ses émissions de 20% (plan pluriannuel 2008/2020) et elle ne compte pas s’arrêter là. Eric Prévost, Commandant de bord sur B777, précise que cet objectif a déjà été atteint grâce au recyclage des déchets, à la diminution de l’empreinte environnementale (et sonore) et au matériel (introduction dans la flotte des avions dits de dernière génération). Le lavage des moteurs et l’optimisation du centrage ont beaucoup joué sur la réduction de la consommation. Idem pour la ponctualité des vols qui est l'un des facteurs influençant la production de gaz à effet de serre (pas d’accélération en vol nécessaire pour rattraper le temps perdu donc moins de consommation).



Toute l’industrie aéronautique contribue également à cette réduction grâce aux différentes innovations. OpenAirlines, une start-up française, propose aux compagnies d’optimiser la gestion de leur consommation grâce à des algorithmes alimentés par les données de plus de 3 millions de vols (météo, phases de vol, régimes moteurs utilisés…). L’interface graphique et la solution intéressent beaucoup de transporteurs sensibles à la consommation de carburant, aux économies potentielles et à la sauvegarde de l’environnement. Cette optimisation des opérations permet aux clients d’OpenAirlines d’économiser près de 3% de carburant.