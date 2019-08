Le week-end le plus chargé de l’année sur les routes s’annonce

La journée est classée noire au niveau national dans le sens des départs. Dans le sens des retours, Bison Futé voit rouge en Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Languedoc-Roussillon, et orange pour le reste du territoire. Les recommandations de Bison Futé sont nombreuses :



-quitter ou traverser l’Île-de-France après 13 heures et y rentrer avant 14 heures

-éviter de quitter ou regagner les grandes métropoles entre 09 heures et 19 heures

-éviter l’autoroute A10 de Tours à Bordeaux de 06 heures à 17 heures, et de Bordeaux à Poitiers de 09 heures à 15 heures

-éviter l’autoroute A6 dans le sens Beaune-Lyon de 10 heures à 17 heures

-éviter l’autoroute A7 de Lyon à Lançon-de-Provence de 04 heures à 19 heures, le sens inverse est à éviter entre 07 heures et 16 heures

-éviter l’autoroute A8 dans le sens Aix-en-Provence-Nice de 09 heures à 17 heures

-éviter l’autoroute A9 d’Orange à la frontière espagnole de 05 heures à 17 heures, et de Narbonne à Montpellier de 08 heures à 17 heures

-éviter les autoroutes A20 et A71 dans le sens Orléans-Clermont-Ferrand de 07 heures à 18 heures, dans le sens sud-nord éviter les environs de Clermont-Ferrand de 10 heures à 17 heures

-éviter les autoroutes A62 et A61 dans le sens Bordeaux-Narbonne de 07 heures à 16 heures, éviter l’A62 dans le sens Toulouse-Bordeaux de 09 heures à 16 heures

-éviter l’autoroute A43 dans le sens Lyon-Chambéry de 07 heures à 17 heures



Ce samedi sera la journée la plus compliquée de l’année. Il est donc déconseillé, dans la mesure du possible, d’emprunter les grands axes routiers.