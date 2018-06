Le wifi devient plus sûr

Les réseaux wifi vont être plus sûrs désormais. La Wifi Alliance a mis au point un nouveau protocole de chiffrement WPA3. Il va remplacer progressivement la version WPA2 où d'importantes failles de sécurité avaient été découvertes par des chercheurs de l'université de Louvain fin 2017.Le WPA3 a été pensé pour mieux résister aux piratages et offrir plus de protections aux utilisateurs. Plusieurs correctifs et de nouvelles fonctionnalités ont été intégrées. Par exemple, il utilise le "Simultaneous Authentication of Equals", un protocole qui permet au système d'interagir avec le réseau lors de la saisi du mot de passe et ainsi détecter les tentatives d’attaques.Par ailleurs, deux variantes sont disponibles : le WPA3-Personal et le WPA3-Enterprise. La version entreprise a été mise au point pour répondre aux besoins spécifiques des grandes sociétés et institution. Il est adapté aux réseaux wifi complexes réclamant d'importantes protections.Toutefois, le déploiement de ce standard plus sécurisé risque de prendre du temps. Si le protocole est disponible, les fabricants d'appareils électroniques doivent de leur côté développer des patchs correctifs ou des appareils électroniques s'appuyant sur cette norme.