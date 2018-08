Le wifi embarque dans les TER d'Auvergne Rhône Alpes

La couverture du digital à bord des trains est devenue une préoccupation et une priorité de nos voyageurs. Aujourd’hui au niveau du TER, le voyageur n’a accès au réseau 3G/4G qu’à 75% en moyenne. C’est insuffisant à une époque où l’on peut acheter ses billets avec les téléphones portables

C'est une expérimentation qui débute pour 18 mois dans les TER en Auvergne Rhône Alpes , et les voyageurs d'affaires devront guetter le pictogramme apposé à l'extérieur des rames pour être sûrs de pouvoir utiliser le service à bord. Pour débuter, 3 rames de l’axe Mâcon-Ville / Valence-Ville vont être équipées puis d'autres lignes suivront, dans les prochains mois, notamment sur la ligne Lyon-Clermont et entre Lyon et Grenoble.L'expérimentation est lancée par la SNCF en collaboration avec la Région, avec un budget total de 1 300 000 euros. Comme pour les TGV, des antennes sont déployées sur le toit des rames et des répétiteurs sont installées à l'intérieur des wagons pour diffuser le signal l'ensemble des voyageurs. "", remarque Franck Lacroix, directeur général TER à la SNCF.Le wifi sera gratuit pendant la durée de l'expérimentation voire au-delà. Les voyageurs d'affaires devront cependant s'inscrire sur le portail wifiter.sncf avec une adresse mail et accepter les conditions d’utilisation pour pouvoir surfer.