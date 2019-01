Le wifi gratuit arrive à bord des trains Renfe-SNCF

En 2019, les passagers des trains Renfe-SNCF pourront se connecter à bord grâce au wifi gratuit. Deux services de connexion habilités par les 2 acteurs ont été utilisés pour créer ce service via Play Renfe. Les voyageurs auront accès à une connexion internet, des contenus digitaux et des informations en temps réels sur leur voyage.



Le wifi sera disponible sur les liaisons Lyon-Barcelone, Paris-Barcelone, Toulouse-Barcelone et Marseille-Barcelone-Madrid.