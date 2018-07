Le wifi non-sécurisé des aéroports menace les voyageurs d'affaires et leurs entreprises

Au cours des cinq derniers mois, de vastes quantités de données sur les vulnérabilités des appareils et les risques des réseaux wifi ont été recueillies auprès de plus de 250 000 consommateurs et entreprises qui ont traversé les 45 aéroports les plus achalandés des États-Unis.



Selon le rapport, les voyageurs d'affaires courent un risque accru de faciliter involontairement l'accès à des dispositifs non autorisés, le vol de données et la propagation de logiciels malveillants ou de rançon sur leurs terminaux. Une fois que les périphériques sont infectés, l'intégrité et la confidentialité des applications de travail des entreprises qui les emploient sont menacées.



Les données suggèrent que tous les voyageurs courent un risque élevé de se connecter à des réseaux non cryptés, non sécurisés ou mal configurés, ce qui peut entraîner le vol d'identité, la fraude financière et le vol de fichiers personnels et de photos.



En tête du classement des aéroports américains les plus "cyber-sécurisés" figurent Chicago Midway International, Raleigh Durham International et Nashville International.



En queue de classement, épinglés pour leur grande vulnérabilité, on trouve l'aéroport international de San Diego, l'aéroport international John Wayne Airport-Orange County (CA) et l'aéroport international William P. Hobby de Houston.



Des risques réels et désormais bien identifiés. Et en attendant que les aéroports prennent toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le wifi, il incombe à chacun d'être conscient des risques et de prendre les mesures appropriées pour minimiser le danger.