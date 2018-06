Le wifi par satellite atterrit sur les vols internationaux d'Air Canada

Air Canada lance le service Wi-Fi Air Canada, fourni par Gogo, sur ses vols internationaux. Il permet aux voyageurs d'affaires de visionner en continu des émissions de télévision et des films au moyen d'Internet pendant un long-courrier.



Cette connectivité satellite est dans un premier temps proposée à bord des 777-300ER de la compagnie ainsi que ceux de la low-cost Air Canada Rouge. Le reste de la flotte des gros-porteurs du groupe (les 777-200LR, 787-8/9 et A330 d''Air Canada et les B767-300ER d'Air Canada Rouge) devrait être doté de ce système d'ici la mi-2019.



Avec Wi-Fi Air Canada, les clients ont la possibilité de choisir parmi une sélection de forfaits wifi. Air Canada offre un prix de lancement spécial pour le service à partir de 5 dollars canadiens jusqu'au 31 août 2018 dans les 777-300ER. Les voyageurs d'affaires peuvent vérifier si leur vol est doté de l'accès Wi-Fi grâce à une icône qui s'affiche pendant la réservation du vol sur le site internet de la compagnie.