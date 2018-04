Le wifi se fait gratuit dans les deux aéroports de Chicago

L'aéroport international Chicago O'Hare et son voisin - majoritairement domestique - Chicago Midway ont amélioré leur offre wifi, en partenariat avec Boingo Wireless. La connexion est désormais gratuite et illimitée, contre 30 minute d'accès gratuit précédemment.



Avec le nouveau dispositif, les voyageurs d'affaires peuvent consulter leurs mails, surfer sur le net ou échanger avec des collègues sur des dossiers en cours sans se restreindre ou débourser un sou. En revanche, ils doivent visionner des publicités toutes les 45 minutes.



Il est aussi possible d'avoir une connexion plus rapide au sein des deux aéroports en achetant un Pass à la journée ou une offre mensuelle auprès de Boingo Wireless.