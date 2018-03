LeCab s'installe à Londres

Implanté en Ile-de-France, LeCab signe une nouvelle étape de son développement en accompagnant pour la première fois ses clients à l’étranger, en l'occurrence à Londres. Il est le premier acteur français du secteur à déployer son application à l’international, et ambitionne de générer plus de 5 millions de courses en 2018 au global.



A l’occasion de ce lancement, la société s’est adossée à Addison Lee, leader londonien du transport de personnes, dont LeCab utilise la licence technologique. Créé il y a plus de 40 ans, Addison Lee transporte plus de 10 millions de personnes chaque année dans la seule ville de Londres, avec ses « minicabs ». Chaque véhicule est équipé de 4G-Wifi pour le plus grand confort des clients.



Lors de leurs voyages à Londres, les utilisateurs de LeCab pourront ainsi accéder à ce nouveau service au sein de la même application, sans surcoût et de manière illimitée grâce à la fin des frais de roaming en Europe depuis juin dernier. Ils bénéficieront de la même qualité de service qu’en France avec une flotte comprenant entre 6 000 et 10 000 véhicules.



Trois offres sont disponibles :

- Economique, avec des véhicules Toyota Prius et Ford Galaxy, la voiture iconique d’Addison Lee

- Berline avec des Mercedes Classe S

- Van avec des Ford Galaxy



" LeCab a fait le choix singulier de s’adosser à un partenaire reconnu à l’étranger afin de garantir la qualité de service la plus efficace pour ce lancement à Londres. Ce premier déploiement à l’étranger n’est que le début de notre stratégie à l’international. Notre objectif est de nous implanter dans les plus grandes métropoles en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient " explique dans un communiqué Benjamin Cardoso, fondateur de LeCab qui a l'ambition, à horizon 2020, de réaliser 30% du chiffre d’affaires à l’international.