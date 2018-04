Les 10 astuces pour devenir un bon négociateur

Avant d’entamer une négociation, il faut avoir les idées claires et surtout des objectifs bien définis. J’entends par objectifs :

• Ce que je dois absolument obtenir, ce sur quoi je peux faire des concessions

• Ce que la partie adverse veut obtenir

• Ce sur quoi la partie adverse est prête à lâcher



Bien entendu, sachant que 55% de votre expression provient du paralangage, que 38% provient de l’intonation et que 7% provient des mots (selon un étude de A. Mehrabian), il ne vous reste plus qu’à jouer avec les paramètres de la négociation. Mettez-vous alors en condition pour mener la négociation.



1. Ne stressez pas plus que de raison

Travaillez à l’économie ! En clair, concentrez-vous sur le sujet de la négociation et éliminez tous les parasites.

Freinez votre propre rythme dès l'entrée en négociation afin de ne pas accélérer votre fréquence cardiaque et votre rythme de respiration (phénomène naturel généré par le stress). Avant d’entrer « en scène », oxygénez-vous bien, respirez bien (videz et remplissez pleinement vos poumons plusieurs fois). Une fois « en scène », tenez-vous droit et évitez de vous mettre en tension (en particulier au niveau des épaules).



2. Ancrez-vous

Faites tout votre possible pour garder votre sang froid, vos objectifs et plus généralement vos moyens lors d’une négociation.

Pour contrôler vos réactions et rester dans le temps présent, les acteurs utilisent une technique appelée l’ancrage. Cela consiste à trouver une position confortable et équilibrée en prenant appui sur le sol. Votre corps doit se sentir posé sur une surface stable et solide. En clair, on limite les mouvements parasites au maximum afin de laisser le cerveau se concentrer sur le moment présent (il réagit comme un ordinateur : ouvrez plusieurs programmes et ça rame…). Continuez à maîtriser votre respiration afin de ne rien changer à votre débit de parole et à votre intonation. Vous devez impérativement rester attentif aux réactions de votre interlocuteur pour pouvoir réagir aux imprévus et quoi qu’il arrive, gardez toujours votre sang froid.