Les 20 compagnies aériennes les plus sûres au monde

Cette liste annuelle des compagnies aériennes les plus sûres au monde est publiée par AirlineRatings.com, le site web d'analyse aéronautique basé en Australie.



La liste a été établie par ordre alphabétique ; aucun gagnant n'a été sélectionné parmi les 20 compagnies aériennes suivantes : Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, British Airways, Cathay Pacific, Emirates Airlines, Etihad Airways, Eva Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Royal Jordanian, Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, Swiss Airlines, Virgin Atlantic et Virgin Australia.