Les 3 tendances technologiques qui définiront l'avenir du Business Travel, selon Sabre

"Les gens réalisent de plus en plus que l'industrie du voyage est vraiment une affaire de technologie. Même le voyage le plus simple génère d'énormes quantités de données. La collecte, l'indexation et la compréhension de ces données - et comment nous les utilisons pour améliorer l'expérience de chaque voyageur - est ce qui doit générer une véritable innovation sur l’ensemble de l'écosystème du voyage. Qu'il s'agisse de l'IA et de l'apprentissage automatique pour automatiser et optimiser les tâches, de la capacité somme toute paradoxale à offrir numériquement des expériences authentiques ou de l’utilisation de nouveaux protocoles (tels que les registres distribués) pour qu'un voyageur puisse se rendre à l'aéroport sans son passeport ni son portefeuille (volontairement), la technologie va redéfinir l'expérience de voyage".

Sabre Corporation a publié par l’intermédiaire de Sabre Labs son rapport 2018 sur les technologies émergentes. Ce document, qui se penche sur l'évolution des technologies et les tendances qui affecteront le voyage au cours des 10 prochaines années, identifie l'automatisation, l'authenticité et la blockchain - ou chaîne de blocs - comme les trois principaux domaines à prendre en compte.Philip Likens, directeur de Sabre Labs, expliqueVoici un aperçu du contenu du rapport :L'automatisation n’a rien de nouveau en soi. Cependant, les progrès de l'IA et de l'apprentissage automatique ont le potentiel de changer progressivement la façon dont nous pouvons être servis au sein de l’environnement numérique. La conscience et la capacité cognitive des machines représentent pour les professionnels du voyage de vastes opportunités pour repenser entièrement quand et quoi vendre, avec quelles ressources, comment mener leur activité et comment anticiper et dépasser les besoins de leur clientèle.De nos jours, la confiance se fait rare - l'authenticité et les expériences authentiques sont plus précieuses que jamais. Dans le même temps, les entreprises doivent compter toujours plus sur la technologie et le numérique pour interagir à grande échelle avec la clientèle. Mais existe-t-il des tensions entre technologie et authenticité ? Le numérique est-il l'ennemi du réel ? Et comment pouvons-nous réconcilier les réalités augmentées et virtuelles avec l'authenticité ? Nous explorons et examinons ces problèmes complexes.L’importante volatilité du prix des cryptomonnaies a fait les gros titres, mais elle éclipse la valeur de la technologie de blockchain sous-jacente . Séparer le buzz autour de ces cryptomonnaies du potentiel réel de la technologie des registres distribués (permettant des transactions sûres sans organisme central de confiance) peut être difficile. Toutefois les promesses de la blockchain sont importantes en matière de voyage, et notamment celle-ci : imaginez-vous partir en voyage autour du monde sans avoir à prendre votre passeport ou votre portefeuille avec vous.Philip Likens conclut "les voyageurs de demain expriment un ensemble d'attentes qui reposent sur un accès omniprésent à l'information, des transactions en douceur et des offres de plus en plus personnalisées. Les entreprises peuvent saisir une formidable opportunité en commençant à réfléchir à la manière dont leur marque pourra interagir de manière utile et effective avec les voyageurs de demain".