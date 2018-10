Les CFF adoptent l'appli de paiement Twint

Les voyageurs d'affaires pourront payer leurs billets sur Mobile CFF et CFF.ch par le biais de l'application de paiement Twint à partir du 5 janvier 2019.



Cette application permet de payer ses achats sur internet rapidement et en toute sécurité grâce à un code QR. En effet, pour s'acquitter de sa facture, l'utilisateur ouvre l’application et oriente l’appareil photo vers le code QR affiché dans la boutique en ligne. Pour ceux qui n'ont pas envie d'utiliser le code QR, il est aussi possible de saisir un code qui est donné par le site vendeur dans l’app Twint.



Par ailleurs, la compagnie ferroviaire suisse précise "le paiement avec Twint devrait être possible à partir du premier trimestre 2019 aux distributeurs de billets, et à partir du deuxième trimestre 2019 aux centres voyageurs CFF. Des ajustements techniques des systèmes de vente et des terminaux sont encore nécessaires. L’extension à d’autres canaux tels que l’appli P+Rail est actuellement encore à l’étude".