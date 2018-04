Les CFF lancent une nouvelle offre de restauration

Les CFF proposent une nouvelle offre de restauration dans les trains InterCity et EuroCity. Les horaires d’ouverture des voitures-restaurants sont étendus de 6h30 à 21h00, sans interruption. Pratique pour les voyageurs d'affaires : les clients de 1re classe bénéficieront par ailleurs progressivement d’un service à la place.



" Dans les trains Intercity et Eurocity qui ne sont pas encore pourvus d’une voiture-restaurant, des Minibars sont encore en service pour un service à la place en 1ere classe et à l’emporter en 2e classe. Avec la mise en service des nouveaux trains des CFF duplex TGL et Giruno, chaque InterCity/EuroCity disposera ces prochaines années d’une voiture­ restaurant ", explique le communiqué des CFF. Une augmentation de la flotte de voitures-restaurants sera opérée d’ici 2021, permettant de passer de 107 à 159 voitures.



Une carte qui met la Suisse à l'honneur

Les CFF ont remanié la carte et propose désormais plus de produits à emporter. Les voyageurs d'affaires ont ainsi la possibilité de goûter des bières suisses régionales. De plus, le jambon roulé chaud ou la polenta tessinoise vont figurer désormais sur le menu, aux côtés des classiques appréciés des clients comme la salade de cervelas et fromage ou les cornettes à la viande hachée. L’émincé à la zurichoise sera toujours proposé.



Les passagers ayant un petit creux pourront aussi se tourner vers une offre de salades ou opter pour des amuse-bouches. Les clients des trains du matin auront la possibilité de prendre un copieux petit-déjeuner. En outre, le vin est disponible au verre depuis l’automne dernier.



Un nouvel uniforme pour les collaborateurs du service

Les tenues du personnel sont modifiées, pour une nouvelle apparence visuelle. L’uniforme des quelque 600 collaborateurs de la restauration ferroviaire est accordé à celui du personnel des trains.