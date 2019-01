Les CFF présentent leurs trains modernisés

Les rames IC2000 des CFF, achetés dans les années 1990, sont en train de subir un lifting important. L’aménagement intérieur de ces véhicules qui transportent chaque jour environ 180 000 voyageurs, a été repensé pour être plus lumineux. Un nouveau concept d’éclairage indirect par LED économe en énergie assurera une atmosphère conviviale et engageante.



De plus, toutes les voitures seront équipées de nouveaux sièges et de nouvelles moquettes. Les prises électriques seront directement intégrées aux tablettes. La business zone sera dotée d’un espace bureau, équipé de surfaces de charge par induction pour smartphones. De plus, bonne nouvelle pour les voyageurs d'affaires : la réception mobile sera améliorée grâce à des vitres perméables aux ondes radio.



Les voitures-restaurants du parc IC2000 vont également être réaménagées. Elles auront de nouvelles tables et de nouveaux sièges afin d'offrir "une atmosphère moderne et lumineuse".



Par ailleurs, des éléments de sécurité supplémentaires tels que des postes d’interphone pour les passagers ou des dispositifs de détection d’incendie vont être installés dans les rames.



Les CFF investissent 300 millions de francs dans la rénovation de ces trains qui relient entre elles des villes suisses telles que Genève, Lausanne, Berne, Brigue, Zurich, Saint-Gall, Lucerne ou Coire. La modernisation du parc de véhicules IC2000 devrait être finalisée en 2024.