Les CFF vont tester les zones non-fumeurs dans certains gares

Les zones non-fumeurs ont un impact positif sur la sécurité et la propreté et permettent d’améliorer le confort en gare pour la clientèle. Aujourd’hui, le nombre croissant de pendulaires implique une fréquentation accrue des gares aux heures de pointe. Les cigarettes peuvent alors entraîner des désagréments pour les clients, en particulier lors de fortes affluences. Souvent, les mégots de cigarettes ne sont pas jetés dans les cendriers prévus à cet effet, mais finissent sur les voies ou les quais. Il en résulte une impression de dégradation de la qualité pour la clientèle, et une détérioration de l’environnement"

le test pratique de plusieurs mois qui commencera en février représentera la base d’une solution harmonisée dans toutes les gares CFF de Suisse".