Les Français consomment en moyenne 5 Go de datas par mois sur leur smartphone

Le smartphone est de plus en plus un terminal internet pour les voyageurs d'affaires, mais ils ne sont pas les seuls et le dernier observatoire de l'Arcep le confirme : les Français consomment en moyenne 5 Go de datas/mois sur leur smartphone, un chiffre en constante augmentation. La demande de cartes sim explose.