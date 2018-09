Les Français veulent une voiture autonome pour "dormir au volant"

Afin de répondre à cette question sur l'utilisation du temps gagné à bord d'un véhicule autonome, Oresys, une entreprise spécialiste du management, a interrogé les automobilistes français, allemands, américains, chinois et japonais. Si 50 % des automobilistes de ces 5 pays attendent avec impatience l'arrivée des véhicules autonomes, et notamment pour un usage de relaxation, ils sont beaucoup plus réticents, et en particulier les Français, à mettre le prix dans des équipements dédiés



Le taxi autonome trouve son public (37 % d'acceptation), notamment au travers des concepts de voiture silencieuse ou de «taxi touristique. Les Français sont particulièrement sensibles à la notion d'auto-partage.



En termes de priorités commerciales et d'expérimentations, les constructeurs et équipementiers ont intérêt à se tourner en priorité vers le marché chinois très demandeur et vers des services de relaxation.



Alors, que faire du temps gagné grâce à la conduite autonome ? Tous pays confondus, l'usage " dormir et se relaxer " est le plus plébiscité (47 % de l'ensemble du panel et 73% des français)), juste devant " se divertir " (40 %), " manger et boire " (38 %) et " travailler et être productif " (36 %), alors que " beauté, bien-être et fitness " arrive bon dernier de ce classement (23 %). Il est néanmoins à noter que lorsque le nombre de passagers augmente (plus de 2 personnes), les usages changent : " se divertir " passe en première position (64 %), suivi de " manger ou boire " (55 %) et largement avant " dormir et se relaxer " (41 %). De la même manière, l'usage " travailler et être productif " est plus fortement plébiscité (61 %) dans le cadre de déplacements professionnels de plus d'une heure.