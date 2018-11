Les Gilets Jaunes sur le Champ-de-Mars à Paris, ce samedi

Les Gilets Jaunes qui manifestent contre la hausse des taxes sur les carburants depuis le 17 novembre 2018, pourront poursuivre leur action sur Paris sur le Champ-de-Mars, ce samedi.



Le gouvernement qui s'oppose à un rassemblement Place de la Concorde pour des raisons de sécurité, a indiqué que la manifestation pouvait avoir lieu sur le Champ-de-Mars.



Dans un communiqué le ministère de l'Intérieur explique "Plusieurs demandes ont été déposées pour organiser cette manifestation au Champ-de-Mars. Ce lieu offrant les conditions de sécurité nécessaires, il pourra accueillir les manifestants" . Il ajoute qu' "un dispositif de sécurité sera mis en place pour protéger les lieux sensibles de la capitale, les routes, les gares et chemins de fer qui y mènent, ainsi que les plates-formes logistiques".



Les déplacements risquent ainsi d'être compliqués dans cette zone de la capitale. Il n'est pas à exclure, non plus, des difficultés dans d'autres quartiers de Paris. En effet, certaines organisations de Gilets Jaunes ont déjà fait savoir qu'elles ne suivraient pas cette consigne des autorités.