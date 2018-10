Les Hauts de France remboursent 50% des TER

" Je demande à ce que chacun prenne ses responsabilités. La SNCF ne les a pas prises complètement, nous oui ", affirme Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, qui estime que la SNCF n’a pas suffisamment dédommagé les voyageurs après les longues grèves de printemps. " Pour des usagers pénalisés en mai, juin et juillet, la SNCF n’a pris en charge que 50% des abonnements du mois de mai " et sur proposition de la majorité, Xavier Bertrand a annoncé que la région prendrait en charge 50% des abonnements de TER pour le mois de décembre.



Le président de la région fait ainsi un geste pour redonner envie aux voyageurs de prendre le train : " On est à un moment décisif pour la question du train dans notre région et on doit avoir les moyens de restaurer cette confiance ", demandant à la SNCF de l'aider à encourager les voyageurs à choisir le train plutôt que la voiture.