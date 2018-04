Les Okko Hotels accueillent les travailleurs nomades

Les voyageurs d'affaires peuvent désormais travailler au sein des Clubs des Okko Hotels pendant une heure, la demi-journée ou une journée entière sans séjourner dans l'établissement. Les 8 adresses de la chaîne hôtelière (Nantes, Grenoble, Lyon, Cannes, Rueil-Malmaison, Bayonne, Paris et Strasbourg) leur donne accès à leur business corner, wifi et offre snacking.



Le droit d'entrée est de 5 euros pour une heure, 15 euros la demi-journée ou 30 euros la journée complète (de 10h00 à 18h30).



Le prix comprend l’accès au wifi, au business corner équipé d’ordinateurs et d'imprimantes, la presse quotidienne ainsi que le snacking qui met à l'honneur des produits locaux et offre des boissons à volonté.



D'autres formules peuvent intéresser les voyageurs d'affaires ou collaborateurs à la recherche d'un lieu pour se détendre

- le pass petit-déjeuner entre 7h00 et 10h00 (15€) ;

- le pass aperitivo, à partir de 18h30 (20€, sur réservation), incluant un verre de vin ou une bière locale et l'accès au buffet ;

- le pass brunch le week-end, de 12h00 à 14h00 (20€) incluant une coupe de champagne



"Okko Hotels a été conçu pour mieux répondre aux nouveaux modes de voyage, mais nos Clubs, de par leur design offrant flexibilité et convivialité, sont également une très bonne réponse aux nouveaux modes de travail" , explique Solenne Devys, Directrice Produit et Communication d'Okko Hotels.