Les Philippines menacées par la dépression tropicale Samuel

La dépression tropicale Samuel va atteindre et traverser les Philippines à partir de ce mercredi 21 novembre. Selon les prévisions, les îles de Leyte, Bohol, Cebu, Negros, Iloilo, Romblon, Mindoro et Palawan pourraient être touchées par des vents violents et de fortes précipitations.Les transports aériens et maritimes risquent également d'être perturbés.Le Quai d'Orsay rappelle qu'il convient d’adapter les déplacements aux conditions météorologiques et de se mettre à l’abri en cas de dégradation.Il est conseillé aussi de se tenir informé en consultant le site de l’agence philippine de météorologie http://bagong.pagasa.dost.gov.ph/ et de respecter les recommandations des autorités locales.