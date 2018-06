Les TER remboursés à 50% en mai

Nouvelle vague annoncée de remboursement par la SNCF avec la poursuite du mouvement de grève (qui reprend ces 12 et 13 juin). La compagnie ferroviaire a annoncé ce lundi qu'elle rembourserait 50% du prix des abonnements de mai pour les usagers des TER affectés par la grève des cheminots. Cette mesure est étendue à certaines lignes Intercités vers la Normandie, les Hauts-de-France, le Centre et le Grand-Est.



Les abonnés mensuels concernés, qui avaient déjà bénéficié de cette mesure en avril pour les TER, recevront des bons d'achat qu'ils pourront échanger contre des billets TER ou pour payer leur abonnement entre août et décembre, a précisé la direction de la SNCF.