Les USA réfléchissent à des contrôles d’immigration dans les pays de départ

Seule condition évoquée par tous les protagonistes : que les frais complémentaires d’installation des bornes et les suppléments de salaires des agents en charge du contrôle soient assurés dans les pays qui solliciteraient l’instauration d’un tel système. Autant dire qu’ils sont peu nombreux en Europe à manifester de l’intérêt pour ce projet. Transposer le problème du flot de voyageurs dans les pays de départ, c'est économiquement malin mais très peu réaliste !



Si le DOT (Départment of Tourism) - qui n’est pas décisionnaire - s’est toujours dit favorable à cette idée déjà en vigueur en Irlande à Shanon, il faudra convaincre bien d’autres administrations fédérales avant de voir le bout du tunnel… ou tout au moins, le comptoir de l’immigration. Enfin, les USA l’affirment haut et fort, tous les pays européens ne seront pas concernés.