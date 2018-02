Les VTC veulent bloquer les routes dès le 17 février

C’est une nouvelle structure, « L’union des VTC » - qui regroupe notamment la CFDT Loti et FO - qui appelle les chauffeurs à ce mouvement. Pour plusieurs responsables syndicaux " On voit bien que les problèmes posés l’an dernier sont toujours présents et qu’aucune solution n’a été apportée par le gouvernement qui voulait pourtant être à l’origine de la réglementation ".



Malgré l’annonce d’Elisabeth Borne le 8 janvier dernier " d’engager une mission de réflexion sur la régulation du secteur ", les syndicats constatent qu’il " ne s’agit que de mots qui ne sont pas suivis de faits ".



Les VTC veulent mettre en place des blocages routiers et des manifestations pacifiques à partir du 17 février pour " montrer leur détermination à obtenir une tarification leur permettant de vivre ".