Les accidents de la route premier risque des voyageurs d'affaires

Les attaques terroristes et les enlèvements viennent souvent à l'esprit d'un voyageur lorsqu'il pense aux dangers associés à un voyage d'affaires. Pourtant,ce sont les accidents de la route qui causent plus de décès et de blessures. " Cela est dû à une multitude de problèmes, allant du mauvais état des routes et des normes de conduite dans certains pays, à des véhicules mal entretenus, au mauvais respect des lois routières de base, au manque de signalisation, à l'exposition à la criminalité opportuniste ou aux vols de voitures, ou simplement à l'erreur du conducteur due à la fatigue ou à l'abus d'alcool ", explique Randall Gordon-Duff, chef des voyages d'affaires chez Collinson.



D'après un classement établi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les 10 pays les plus dangereux pour conduire sont l'Érythrée, la République dominicaine, la Libye, la Thaïlande, le Venezuela, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Irak, la Guinée-Bissau et Oman. Il est conseillé aux voyageurs d'affaires qui se rendent dans ces pays de ne pas voyager la nuit en raison de l'état de certaines routes et de la possibilité accrue de rencontrer d'autres véhicules circulant sans éclairage.



Le directeur de la sécurité mondiale de Collinson, Peter Cooper, précise que " dans beaucoup de ces pays, il y a un risque accru de criminalité, c'est pourquoi nous déconseillons aux voyageurs de conduire eux-mêmes et recommandons l'utilisation d'escortes sûres avec des chauffeurs de confiance et bien formés, éventuellement par le biais d'un service de gestion de voyage ."