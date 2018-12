Les acheteurs de voyages plus préoccupés par le Brexit que par la réduction des coûts

Que ce soit pour ou contre le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, les derniers mois ont été particulièrement frustrants et déroutants pour les deux parties, laissant tout le monde encore plus incertain quant aux résultats potentiels qu'il y a un an ou deux. Je ne suis pas surpris que, pour l'instant, les acheteurs soient plus préoccupés par Brexit que par la réduction des coûts

Le Business Travel Show qui aura lieu à Londres les 20 et 21 février prochain, réunira plus de 9 000 professionnels de l'industrie européenne du voyage. Ce salon publie chaque année un sondage sur les préoccupations des professionnels du secteur.Inquiétudes donc mais paradoxalement, ce sondage réalisé auprès de 134 acheteurs européens montre que près des deux tiers (65 %) des gestionnaires de voyages n'ont pas de plan post-Brexit en place.David Chapple, directeur de l'événement du groupe Business Travel Show, a commenté les conclusions de l'étude : "."