Les acteurs de l'événementiel s'engagent pour l'économie circulaire

A l’occasion de ComInRSE, le campus annuel de la rencontre responsable qui se tenait le 7 février dernier, plusieurs entreprises du secteur (Hopscotch, Millenium, Mondial de l’Auto, Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, JMT, Exponantes, Sensation !, Eko events, Art event, Réseau eco-événement) et deux associations professionnelles (Créalians, Association professionnelle des Traiteurs de France) ont décidé :

- la diminution de 50% des déchets mis en décharge,

- le recyclage de 100% de la moquette utilisée sur les foires, congrès, salons et événements d’entreprise,

- la redistribution des surplus alimentaires par les traiteurs événementiels.



Béatrice Eastham, organisatrice de ComInRSE et fondatrice de Green Evénements, s'en félicite : "L’événementiel, industrie qui vit dans l’instant et dans l’éphémère, fait face au challenge planétaire de l’économie circulaire, qui consiste à prolonger la durée de vie des matières premières à l’infini"