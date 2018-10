Les aéroports américains se préparent pour l'ouragan Michael

Les experts de la météo à Miami ont averti que la tempête pourrait s'intensifier au fur et à mesure qu'elle se déplace sur les eaux chaudes du golfe du Mexique. Les vents pourraient dépasser les 200 km/h..



Rick Scott, gouverneur de la Floride, a déclaré l'état d'urgence dans plusieurs comtés, expliquant que l'ouragan Michael pourrait être "extrêmement dangereux et potentiellement mortel."



Alors que la plupart des aéroports s'attendent à fonctionner comme d'habitude jusqu'à mercredi matin, Tallahassee International, dans l'enclave de Floride, a averti sur Twitter que des annulations sont à prévoir dès mardi après-midi.



Tampa International, qui n'est pas sur la trajectoire directe de la tempête, a déclaré que les passagers devraient vérifier l'état de leur vol avant de partir, par mesure de précaution, bien qu'elle s'attende à pouvoir opérer comme d'habitude.



L'Alabama a également déclaré l'état d'urgence, et il est conseillé aux passagers de suivre l'ouragan Michael et de vérifier leurs vols avant leur départ pour l'aéroport.



Les zones qui ne sont pas dans la trajectoire directe de la tempête peuvent encore connaître des conditions difficiles en raison de l'onde de tempête.



Certains États sur la trajectoire de la tempête se remettent encore des dommages et des inondations causés par l'ouragan Florence le mois dernier. L'ouragan Michael continuera de remonter la côte est des États-Unis pendant le reste de la semaine, de sorte que les voyageurs qui prévoient se rendre dans le pays sont priés de vérifier auprès de leur compagnie aérienne l'état de leur vol.