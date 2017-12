Les aéroports américains veulent quasiment doubler leurs taxes

Les charges aéroportuaires ne sont pas un sujet de conflit qu'entre les compagnies aériennes et les aéroports parisiens. Les plates-formes américaines veulent également taxer plus fortement les transporteurs. Elles ont demandé aux autorités d'augmenter la charge à 8,50 dollars par billet en partance ou à destination des USA contre, 4,50 dollars actuellement. Les aéroports assurent avoir besoin de ces sommes pour financer les projets de construction et rénovation de leurs installations.



Approuvé par le Sénat en juillet dernier, le dossier est désormais étudié par un comité du Congrès.



Bien sûr, la demande des aéroports est mal vue par les compagnies des USA. L'association Airlines for America a fait part de son opposition au projet. Son président Nicholas Calio explique : "La hausse est cachée dans les tarifs aériens annoncés, conduisant les passagers à croire que ce sont les prix qui ont augmenté quand en réalité c'est une taxe qui augmente" . Les transporteurs ajoutent que la hausse des charges aéroportuaires n'est pas le seul moyen d'obtenir de nouveaux fonds. Ils mettent en avant que les plates-formes peuvent par exemple augmenter les loyers des commerces ou faire payer des charges aux loueurs de voitures ou aux parkings.



L'Airport Council International – Amérique du nord, répond à ses détracteurs en indiquant qu'une hausse de 4 dollars par segment est une somme modeste face aux tarifs des options proposées par les compagnies aériennes (bagage enregistré, sièges plus, frais de modification...).